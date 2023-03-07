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Стряпухина Юрия Степановна
Стряпухина Юрия Степановна
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Место рождения
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
Дата рождения
1876
Пол
Женский
Отец
Стряпухин Степан Павлович
1844 г.р.
Мать
Стряпухина Александра Георгиевна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Стряпухин Степан Павлович
Мать:
Стряпухина Александра Георгиевна
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
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