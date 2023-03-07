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Стряпухина Юрия Степановна

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Стряпухин Степан Павлович

Мать: Стряпухина Александра Георгиевна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
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