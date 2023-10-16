Ульяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Михайлова

Ульяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1739

Сын: Крупин Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1744

Сын: Крупин Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Иванов

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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