Ульяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Михайло Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Иванов
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно