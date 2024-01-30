Борцова Юлия Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981
Отец: Борцов Леонид Владимирович
Мать: Борцова Нина Даниловна
Рождение ребёнка
19.11.2008
Дочь: Борцова Арина Константиновна
Отец ребёнка: Дрючин Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
25.08.2009
Сын: Борцов Артём Константинович
Отец ребёнка: Дрючин Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно