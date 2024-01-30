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Борцова Юлия Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981

Отец: Борцов Леонид Владимирович

Мать: Борцова Нина Даниловна

Рождение ребёнка
19.11.2008

Дочь: Борцова Арина Константиновна

Отец ребёнка: Дрючин Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
25.08.2009

Сын: Борцов Артём Константинович

Отец ребёнка: Дрючин Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрючин Константин Сергеевич

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