Ющенко Савелий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко Савелий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ющенко Тихон

Мать: Ющенко Ефимия(Юхимия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Лариса Савельевна

Мать ребёнка: Ющенко Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ющенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Татьяна Савельевна

Мать ребёнка: Ющенко Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Людмила Савельевна

Мать ребёнка: Ющенко Ксения

Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно
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