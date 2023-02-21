Ющенко Савелий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ющенко Тихон
Мать: Ющенко Ефимия(Юхимия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Лариса Савельевна
Мать ребёнка: Ющенко Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ющенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Татьяна Савельевна
Мать ребёнка: Ющенко Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Людмила Савельевна
Мать ребёнка: Ющенко Ксения
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно