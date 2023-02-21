Kogan (כהן) (Muchnik) Khaya Sura — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kogan (כהן) (Muchnik) Khaya Sura

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.1863

Муж: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
22.05.1864

Дочь: Fukhtman Enta

Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
17.01.1867

Сын: Kogan (כהן) Abram Moshe

Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Kogan (כהן) Yankel Shlomo

Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
09.04.1885

Сын: Kogan (כהן) Itzik

Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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