Kogan (כהן) (Muchnik) Khaya Sura
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.08.1863
Рождение ребёнка
22.05.1864
Дочь: Fukhtman Enta
Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel
Рождение ребёнка
17.01.1867
Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Kogan (כהן) Yankel Shlomo
Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel
Рождение ребёнка
09.04.1885
Сын: Kogan (כהן) Itzik
Отец ребёнка: Kogan (כהן) Khaim Smuel
Смерть
Неизвестно