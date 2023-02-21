Шевнин Семен Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Семен Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Шевнин Савва Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Шевнин Николай Семенович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1854 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 9 и 10 ревизиях как глава семьи
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