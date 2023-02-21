Шевнин Семен Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1838 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1854 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 9 и 10 ревизиях как глава семьи