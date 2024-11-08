Сурнина Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.03.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1850 ст.
Отец ребёнка: Сурнин Иван Макарович
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.
Отец ребёнка: Сурнин Иван Макарович
Рождение ребёнка
10.01.1861 ст.
Дочь: Енина (Сурнина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Сурнин Иван Макарович
Смерть
17.03.1909 ст.
от старости, в возрасте 85 лет ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1794, стр. 110