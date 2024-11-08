Сурнина Татьяна Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурнина Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.03.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурнин Иван Макарович

Рождение ребёнка
12.02.1850 ст.

Сын: Сурнин Федор Иванович

Отец ребёнка: Сурнин Иван Макарович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.

Сын: Сурнин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Сурнин Иван Макарович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1861 ст.

Дочь: Енина (Сурнина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Сурнин Иван Макарович

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
17.03.1909 ст.
Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
от старости, в возрасте 85 лет ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1794, стр. 110

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