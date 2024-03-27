(Хисяметдинова) Мяргубя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Байтимеров Сабир
Отец ребёнка: Абуллин Байтимер
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Байтимеров Шакир
Отец ребёнка: Абуллин Байтимер
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абуллин Байтимер
Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.