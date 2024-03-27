(Хисяметдинова) Мяргубя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисяметдинова) Мяргубя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Байтимеров Сабир

Отец ребёнка: Абуллин Байтимер

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Байтимеров Шакир

Отец ребёнка: Абуллин Байтимер

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абуллин Байтимер

Смерть
Неизвестно
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
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