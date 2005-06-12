Усманов Ильнур Фаритович
Место рождения
Дата рождения25.03.1982
Дата смерти12.06.2005
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.06.2005