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Усманов Ильнур Фаритович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.03.1982

Дата смерти

12.06.2005

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, РБ, РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2005
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