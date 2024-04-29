Романова (Румянцева) Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Румянцева) Марфа Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1900

Муж: Романов Гермоген Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1901

Сын: Романов Петр Гермогенович

Отец ребёнка: Романов Гермоген Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Романов Петр Гермогенович

Отец ребёнка: Романов Гермоген Яковлевич

Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Романов Иннокентий Гермогенович

Отец ребёнка: Романов Гермоген Яковлевич

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Романов Петр Гермогенович

Отец ребёнка: Романов Гермоген Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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