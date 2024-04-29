Романова (Румянцева) Марфа Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1900
Рождение ребёнка
17.06.1901
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Романов Иннокентий Гермогенович
Отец ребёнка: Романов Гермоген Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1910
Смерть
Неизвестно