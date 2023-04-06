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Аверкин Николай Матеевич

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Место рождения

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1919

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Аверкин Матвей Васильевич

Мать: Аверкина Елизавета Васильевна

Новые Пичингуши, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1942
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