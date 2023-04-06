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Аверкин Николай Матеевич
Аверкин Николай Матеевич
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Место рождения
Новые Пичингуши
, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Дата рождения
1919
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Аверкин Матвей Васильевич
1893 г.р.
Мать
Аверкина (Дряхлова) Елизавета Васильевна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
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СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Аверкин Матвей Васильевич
Мать:
Аверкина Елизавета Васильевна
Новые Пичингуши
, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1942
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