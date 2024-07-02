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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Егорович

Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Рождение ребёнка
05.08.1924

Дочь: Лапина (Воробьева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Воробьев Иван Егорович

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