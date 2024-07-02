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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Карпачева (Воробьева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Егорович
Рязанская область, Милославский район, село Покровское-Гагарино
Рождение ребёнка
05.08.1924
Дочь: Лапина (Воробьева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Воробьев Иван Егорович