Борис Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Данила Борисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Тихон Борисов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно