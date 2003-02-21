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Убак Ян Станиславович

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Место рождения

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.03.1929

Дата смерти

21.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929

Отец: Убак Станислав Адамович

Мать: Убак (Стипниекс) Эмма Фрицевна

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна

Запасной Имбеж, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна

Сушиновка, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
21.02.2003
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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