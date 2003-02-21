Убак Ян Станиславович
Место рождения
Дата рождения08.03.1929
Дата смерти21.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1929
Рождение ребёнка
14.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Убак (Ковалёва) Тамара Прокопьевна
Сушиновка, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
21.02.2003
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно