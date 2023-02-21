Вагазов Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагазов Закир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1926

Дочь: Текишев Гаухар Закировна

Мать ребёнка: Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагазов Назип

Мать ребёнка: Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагазов Алмас

Мать ребёнка: Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галия Закировна

Мать ребёнка: Асия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асия

Смерть
Неизвестно
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