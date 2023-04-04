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Кипер Степан Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Прудникова Анна Степановна

Мать ребёнка: Кипер Ирина Григорьевна

с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кипер Алексей Степанович

Мать ребёнка: Кипер Ирина Григорьевна

с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипер Ирина Григорьевна

с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Предположительно до 1922г.
Смерть
1933
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