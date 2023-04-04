Кипер Степан Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Прудникова Анна Степановна
Мать ребёнка: Кипер Ирина Григорьевна
с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Кипер Ирина Григорьевна
с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кипер Ирина Григорьевна
с.Шершенцы, Кодымский р-н, Одесская обл.
Предположительно до 1922г.
Смерть
1933