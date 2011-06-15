Иваненкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.01.1929
Дата смерти15.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Иваненков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иваненков Юрий
Рождение ребёнка
09.05.1946
Сын: Иваненков Виктор
Отец ребёнка: Иваненков Юрий
Смерть
15.06.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно