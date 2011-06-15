Иваненкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненкова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.01.1929

Дата смерти

15.06.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Иваненков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваненков Юрий

Рождение ребёнка
09.05.1946

Сын: Иваненков Виктор

Отец ребёнка: Иваненков Юрий

Смерть
15.06.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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