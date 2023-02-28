Савинов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения30.06.1919
Дата смерти04.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1938
Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.03.1944
Белогорский район, Хмельницкая обл., УССР