Савинов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Петр Иванович

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Место рождения

Верхния Казыли, Казыльская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

30.06.1919

Дата смерти

04.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхния Казыли, Казыльская волость, Лаишевский уезд
Место жительства
С 1930 по 1938
Рыбная Слобода, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.03.1944
Белогорский район, Хмельницкая обл., УССР
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