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Новикова Элина Эдуардовна
Новикова Элина Эдуардовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.2017
Пол
Женский
Отец
Новиков Эдуард Николаевич
1976 г.р.
Мать
Лермонтова Алина Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2017
Отец:
Новиков Эдуард Николаевич
Мать:
Лермонтова Алина Владимировна
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