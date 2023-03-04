Малов Поздейка Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Поздейка Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1625

Сын: Малов Григорий Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1628

Сын: Малов Фетка Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1639

Сын: Малов Стенка Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение
До 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Малов Иван Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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