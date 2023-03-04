Малов Поздейка Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1625
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1628
Сын: Малов Фетка Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1639
Сын: Малов Стенка Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Малов Иван Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646