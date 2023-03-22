Матвеев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1981
Сын: Матвеев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Матвеева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1984
Сын: Матвеев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Матвеева Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева Анна Трофимовна