Матвеев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Владимир Николаевич

Матвеев Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Сын: Матвеев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Матвеева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Матвеев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Матвеева Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Анна Трофимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close