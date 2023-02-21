Соснин Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснин Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соснин Евгений Александрович

Мать: Коренькова Марина Евгеньевна

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