Шипуля Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1912
Дата смерти16.09.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912
Отец: Шипуля Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1941
Россия
Рождение ребёнка
03.06.1946
Россия
Рождение ребёнка
1948
Россия
Рождение ребёнка
1951
Россия
Смерть
16.09.2001