Шипуля Лазарь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипуля Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1912

Дата смерти

16.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912

Отец: Шипуля Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипуля Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипуля Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипуля Прасковья

Россия
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипуля Прасковья

Россия
Смерть
16.09.2001
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