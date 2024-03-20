Пахомов Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Пахомов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Федор Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Родион Спиридонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно