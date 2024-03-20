Пахомов Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Пахомов Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: ?

Россия, Рязанская губ., Пронский уезд, д. Борки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Федор Спиридонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Родион Спиридонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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