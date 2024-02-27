Вознесенский Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вознесенская Антонина Степановна
Мать ребёнка: Вознесенская Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вознесенская Елена Степановна
Мать ребёнка: Вознесенская Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно