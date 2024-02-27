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Вознесенский Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вознесенская Антонина Степановна

Мать ребёнка: Вознесенская Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вознесенская Елена Степановна

Мать ребёнка: Вознесенская Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознесенская Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
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