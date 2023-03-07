Лукин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1933
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1933
Отец: Лукин Иван Васильевич
Мать: Лукина Мария Алексеевна
Бракосочетание
15.02.1957
Жена: Лукина Мария Васильевна
СССР, РСФСР, М.О, Химкинский р-он, п. Андреевка
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Мария Васильевна
Россия
Награда
04.03.1976
Орден трудовой славы III степени (н. 172961)
Награда
16.01.1981
Орден Трудовой славы II степени (н. 19282)
Смерть
2004