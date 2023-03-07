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Лукин Николай Иванович

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Место рождения

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд

Дата рождения

05.12.1933

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

С 1909 по 1909 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1933

Отец: Лукин Иван Васильевич

Мать: Лукина Мария Алексеевна

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Бракосочетание
15.02.1957

Жена: Лукина Мария Васильевна

СССР, РСФСР, М.О, Химкинский р-он, п. Андреевка
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Мария Васильевна

Россия
Награда
04.03.1976
Орден трудовой славы III степени (н. 172961)
Награда
16.01.1981
Орден Трудовой славы II степени (н. 19282)
Смерть
2004
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