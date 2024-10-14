Дурнева (Новикова) Анна Ивановна Около 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Дурнева (Новикова) Анна Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1857

умерла После 14.12.1927

Отец
Новиков Иван СтепановичОколо 1830 г.р.
Мать
Новикова (?Алджикина) Агафья ТарасовнаОколо 1833 г.р.
Супруги
Дурнев Матвей АлексеевичОколо 1847 г.р.
Дети
Артемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна18.05.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Новиков Иван Степанович

Мать: Новикова (?Алджикина) Агафья Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Артемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Дурнев Матвей Алексеевич

Смерть
После 14.12.1927

Причина смерти: от старческого маразма

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