Дурнева (Новикова) Анна Ивановна
женский, родилась Около 1857
умерла После 14.12.1927
ОтецНовиков Иван СтепановичОколо 1830 г.р.
МатьНовикова (?Алджикина) Агафья ТарасовнаОколо 1833 г.р.
Супруги
Дурнев Матвей АлексеевичОколо 1847 г.р.
Дети
Артемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна18.05.1887 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1887
Дочь: Артемова (Дурнева) Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Дурнев Матвей Алексеевич
Смерть
После 14.12.1927