Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Мартынов Михаил Федорович

Мать: Мартынова Наталья или Настасья Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Мартынова Васса (Василиса) Абрамовна

Мать ребёнка: Мартынова Степанида Петровна

Бракосочетание
До 1785

Жена: Мартынова Степанида Петровна

Увельки, Туринский, Свердловская область
Восприемник
08.02.1787
Восприемник у новорожденного Захара - сына Осипа Рыбина
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Мартынова Евдотья Абрамовна

Мать ребёнка: Мартынова Степанида Петровна

Военная служба
26.11.1789
Взят в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Мартынов Емельян Абрамович

Мать ребёнка: Мартынова Степанида Петровна

Увельки, Туринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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