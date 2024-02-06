Мартынов Абрам (Аврам) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Мартынова Васса (Василиса) Абрамовна
Мать ребёнка: Мартынова Степанида Петровна
Бракосочетание
До 1785
Восприемник
08.02.1787
Восприемник у новорожденного Захара - сына Осипа Рыбина
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Мартынова Евдотья Абрамовна
Мать ребёнка: Мартынова Степанида Петровна
Военная служба
26.11.1789
Взят в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Мартынов Емельян Абрамович
Мать ребёнка: Мартынова Степанида Петровна
Смерть
Неизвестно