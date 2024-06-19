Луца Елена Дмитриевна 15.07.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луца Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1980

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980

Отец: Луца Дмитрий

Мать: Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмарин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
05.01.2008

Сын: Шмарин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шмарин Владимир Николаевич

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