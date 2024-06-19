Луца Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980
Отец: Луца Дмитрий
Мать: Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмарин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.2008
Сын: Шмарин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Шмарин Владимир Николаевич