Камушкин Афанасий Кирилов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Камушкин Семен Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно