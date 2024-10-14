Выдрина Аксинья Ефимовна
женский, родилась Около 1654
умерла Неизвестно
ОтецЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Выдрин Петр СавиновНеизвестно г.р.
Дети
Выдрин Савелий ПетровичОколо 1685 г.р.
Выдрин Степан Петрович1694 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Выдрин Петр Савинов
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Выдрина) Василиса Петровна
Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов
Смерть
Неизвестно