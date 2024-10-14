Выдрина Аксинья Ефимовна Около 1654 — найти родственников по фамилии на Familio

Выдрина Аксинья Ефимовна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1654

умерла Неизвестно

Отец
ЕфимНеизвестно г.р.
Супруги
Выдрин Петр СавиновНеизвестно г.р.
Дети
Выдрин Савелий ПетровичОколо 1685 г.р.
Выдрин Степан Петрович1694 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выдрин Петр Савинов

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Выдрин Савелий Петрович

Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов

Рождение ребёнка
1694

Сын: Выдрин Степан Петрович

Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов

Рождение ребёнка
1696

Сын: Выдрин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Выдрин Федор Петрович

Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Выдрина) Василиса Петровна

Отец ребёнка: Выдрин Петр Савинов

Смерть
Неизвестно

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