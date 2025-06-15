Мокрушина (Гужева) Февронья Семеновна
женский, родилась Около 1728 ст., Вахрушевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умерла 1764
Супруги
Мокрушин Федор Прокопьевич1718 ст. г.р.
Дети
Мокрушин Денис ФедоровичОколо 1738 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вахрушевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Отец ребёнка: Мокрушин Федор Прокопьевич
Смерть
1764
Заимочка Вахрушевская