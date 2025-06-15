Мокрушина (Гужева) Февронья Семеновна Около 1728 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мокрушина (Гужева) Февронья Семеновна

Автор
НН
Новокшонова Н.

женский, родилась Около 1728 ст., Вахрушевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умерла 1764

Супруги
Мокрушин Федор Прокопьевич1718 ст. г.р.
Дети
Мокрушин Денис ФедоровичОколо 1738 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Заимочка Вахрушевская

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Мокрушин Денис Федорович

Отец ребёнка: Мокрушин Федор Прокопьевич

Смерть
1764

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