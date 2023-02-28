Мейшутович Хасень Мустафович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти02.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1895
Отец: Мейшутович Мустафа Хасеневич
Мать: Мейшутович ?
Так указано в свидетельстве о смерти, причем как Конциполье Дуниловичского (ныне Поставского) района. Возможно все же родился в Олешине: https://familio.org/settlements/5c34f183-1b6d-47cf-831c-3d4f025... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1921
Дочь: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна
Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Асанович Елена Хасеневна
Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна
Рождение ребёнка
15.03.1924
Сын: Мейшутович Александр Хасеневич
Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна
Место жительства
С 1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Майшутович Мустафа Хасеневич
Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна
Работа или профессия
1935
Шорник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1976
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область