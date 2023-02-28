Мейшутович Хасень Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Хасень Мустафович

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Место рождения

Концыполе, Маньковичская волость, Вилейский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Мать: Мейшутович ?

Концыполе, Маньковичская волость, Вилейский уезд
Так указано в свидетельстве о смерти, причем как Конциполье Дуниловичского (ныне Поставского) района. Возможно все же родился в Олешине: https://familio.org/settlements/5c34f183-1b6d-47cf-831c-3d4f025... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1921

Дочь: Мейшутович-Тиско Мария Хасеневна

Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Асанович Елена Хасеневна

Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна

Рождение ребёнка
15.03.1924

Сын: Мейшутович Александр Хасеневич

Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Место жительства
С 1924
Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Майшутович Мустафа Хасеневич

Мать ребёнка: Мейшутович Айша Сулеймановна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
1935
Поставы, Поставский район, Витебская область
Шорник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Айша Сулеймановна

Смерть
02.06.1976
Поставы, Поставский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
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