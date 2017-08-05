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Крапивин Георгий Константинович
Крапивин Георгий Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.2017
Пол
Мужской
Отец
Крапивин Константин Владимирович
Мать
Крапивина (Губанова) Ирина Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2017
Отец:
Крапивин Константин Владимирович
Мать:
Крапивина Ирина Владимировна
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