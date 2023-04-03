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(Лазарева) Федосья Матвеевна
(Лазарева) Федосья Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лазарев Матвей Лазарев
1802 г.р.
Мать
(Лазарева) Пелагея
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Лазарев Матвей Лазарев
Мать:
Пелагея
Смерть
Неизвестно
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