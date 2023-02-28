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Лебедев Максим Сергеевич
Лебедев Максим Сергеевич
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
16.08.1991
Пол
Мужской
Отец
Лебедев Сергей Иванович
1968 г.р.
Мать
Лебедева (Федосенко) Надежда Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1991
Отец:
Лебедев Сергей Иванович
Мать:
Лебедева Надежда Николаевна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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