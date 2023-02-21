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Gilder Barry Benjamin

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Место рождения

London Stepney, London

Дата рождения

07.07.1892

Дата смерти

01.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1892

Отец: Gilder Samuel

Мать: Gilder Sarah

London Stepney, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
109. King Edward Road, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Трубочный мастер | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
01.10.1958
Johannesburg SOUTH AFRICA
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