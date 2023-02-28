Павел Маркелов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: Маркел Перфильев
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1869 ст.
Жена: Евдокия Прокопьева
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Поручители по жениху: деревни Тогаевой крестьяне собственники: Василий Порфилов, Дмитрий Матвеев и Гавриил Порфилов; по невесте: той же деревни крестьяне собственники: Сергей Прокопьев, Семён Прокопье... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1875 ст.
Дочь: Надежда Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
Смерть
Неизвестно