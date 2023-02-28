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Павел Маркелов

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Место рождения

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Маркел Перфильев

Мать: не указана

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.1869 ст.

Жена: Евдокия Прокопьева

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Поручители по жениху: деревни Тогаевой крестьяне собственники: Василий Порфилов, Дмитрий Матвеев и Гавриил Порфилов; по невесте: той же деревни крестьяне собственники: Сергей Прокопьев, Семён Прокопье... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1875 ст.

Дочь: Надежда Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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