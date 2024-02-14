Малик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурислам

Мать ребёнка: (Шайхиева) Сарвар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шайхиева) Сарвар

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шайхиева) Сарвар

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шайхиева) Сарвар

Смерть
1999

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