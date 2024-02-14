Малик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурислам
Мать ребёнка: (Шайхиева) Сарвар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шайхиева) Сарвар
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шайхиева) Сарвар
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шайхиева) Сарвар
Смерть
1999