Батура Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1985
Рождение ребёнка
10.08.1986
Дочь: Батура Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Батура Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
07.09.1987
Сын: Батура Александр Васильевич
Отец ребёнка: Батура Василий Кузьмич