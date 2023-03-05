Батура Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батура Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1985

Муж: Батура Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
10.08.1986

Дочь: Батура Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Батура Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
07.09.1987

Сын: Батура Александр Васильевич

Отец ребёнка: Батура Василий Кузьмич

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