Монгуш Билзек Чигир-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.2014
Сын: Доптуг-Оол Ринчен Мерген оглу
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Мерген Монгушевич
Рождение ребёнка
13.12.2016
Сын: Доптуг-Оол Ангараг Мерген оглу
Отец ребёнка: Доптуг-Оол Мерген Монгушевич
Бракосочетание
Неизвестно