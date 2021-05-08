Левченко (Печникова) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.05.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печников Михаил Андреевич
Мать: Печникова Вера
Рождение ребёнка
06.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левченко Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левченко Аркадий
Смерть
08.05.2021