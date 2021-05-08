Левченко (Печникова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Печникова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.05.2021

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печников Михаил Андреевич

Мать: Печникова Вера

Рождение ребёнка
06.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Аркадий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Аркадий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Аркадий

Смерть
08.05.2021
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