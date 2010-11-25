Авдеев Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Роман Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2010

Отец: не указан

Мать: Панфилова Галина Сергеевна

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