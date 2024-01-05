Городишенин Максим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бурянина Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Городишенина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Городишенина Анисья Максимовна
Мать ребёнка: Городишенина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городишенина Васса Максимовна
Мать ребёнка: Городишенина Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно