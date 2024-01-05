Городишенин Максим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенин Максим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Городишенин Ефимий Максимович

Мать: Городишенина Олимпиада

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бурянина Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Городишенина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Городишенина Анисья Максимовна

Мать ребёнка: Городишенина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городишенина Васса Максимовна

Мать ребёнка: Городишенина Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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