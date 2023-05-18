Василевская (Кайрова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилевская (Кайрова) Елена

Василевская (Кайрова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Василевский Виктор Станиславович

Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович

Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Аделя Станиславовна

Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Павлина

Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович

Трокши, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Василевский Иван

Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович

Трокши, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевский Станислав Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close