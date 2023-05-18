Василевская (Кайрова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Василевский Виктор Станиславович
Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Аделя Станиславовна
Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович
Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Павлина
Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Василевский Иван
Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Василевский Станислав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно