Панкова (Хмелинина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Хмелинина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1899

Дочь: Шикова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Панков Алексей Васильевич

Подвязново, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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