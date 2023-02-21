Рогова Светлана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогова Светлана Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950

Отец: Рогов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1969

Дочь: Пасикова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Пасиков Михаил Михайлович

деревня Хотюхово
Рождение ребёнка
27.02.1976

Сын: Пасиков Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Пасиков Михаил Михайлович

деревня Хотюхово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасиков Михаил Михайлович

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