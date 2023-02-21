Рогова Светлана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1950
Отец: Рогов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1969
Дочь: Пасикова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Пасиков Михаил Михайлович
деревня Хотюхово
Рождение ребёнка
27.02.1976
Сын: Пасиков Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Пасиков Михаил Михайлович
деревня Хотюхово
Бракосочетание
Неизвестно