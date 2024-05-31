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Милантьев Владимир

Место рождения

Россия

Дата рождения

1933

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Милантьев Степан

Мать: Милантьев (Сарафанова) Анна Александровна Милантьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна

Бракосочетание
12.01.1958

Жена: Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
15.11.1958

Сын: Милантьев Михаил

Мать ребёнка: Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993

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