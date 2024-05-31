Милантьев Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения1933
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна
Бракосочетание
12.01.1958
Рождение ребёнка
15.11.1958
Сын: Милантьев Михаил
Мать ребёнка: Милантьева (Куракова) Любовь Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1993