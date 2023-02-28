Изъянов Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Соломанина Мария Степановна
Мать ребёнка: Изъянова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Изъянов Николай Степанович
Мать ребёнка: Изъянова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Изъянова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно