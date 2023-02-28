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Изъянов Степан Васильевич

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Место рождения

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Соломанина Мария Степановна

Мать ребёнка: Изъянова Евдокия Яковлевна

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Изъянов Николай Степанович

Мать ребёнка: Изъянова Евдокия Яковлевна

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Изъянов Иван Степанович

Мать ребёнка: Изъянова Евдокия Яковлевна

Щегольное, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изъянова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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