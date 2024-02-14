Рахматуллин Мирзаҗан Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Мирзаҗан Мулла

Место рождения

Старые Чечкабы, Ульянковская вол.Свияжского уезда Казанской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикмуллин Рәхмәтулла Указной Мулла11.04.1845

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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